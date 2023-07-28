Каспер Рууд сенсационно уступил 71-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает грунтовой турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинальном матче Рууд уступил 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.

Гамбург. АТР-500

Каспер Рууд - Артюру Филу 0:6, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Артюр Фил встретится с немцем Александром Зверевым.