  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Каспер Рууд сенсационно уступил 71-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гамбурге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каспер Рууд сенсационно уступил 71-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Теннис
(1 голосов)

Теннисист покидает соревнования

Каспер Рууд сенсационно уступил 71-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гамбурге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает грунтовой турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В четвертьфинальном матче Рууд уступил 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.

Гамбург. АТР-500

Каспер Рууд - Артюру Филу 0:6, 4:6

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Артюр Фил встретится с немцем Александром Зверевым.

По теме
yellow-arrow
Верона. Виталий Сачко вышел в полуфинал соревнований
yellow-arrow
Российскую теннисистку депортировали из Чехии и не допустили на турнир WTA-250
yellow-arrow
Тони Надаль: Давайте надеяться, что Карлос Алькарас позволит Рафе что-нибудь выиграть
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде