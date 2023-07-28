Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд сенсационно уступил 71-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Теннисист покидает соревнования
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд покидает грунтовой турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
В четвертьфинальном матче Рууд уступил 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.
Гамбург. АТР-500
Каспер Рууд - Артюру Филу 0:6, 4:6
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Рууд два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде турнира в Гамбурге Артюр Фил встретится с немцем Александром Зверевым.
Популярное сейчас
- Оболонь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Украинская бригада произвела впечатление на матче Лиги конференций с участием Тайсона
- "Я вас предупреждаю!" Угроза в исполнении корабля россиян гражданскому судну попала на аудио
- Ига Швёнтек рассказала, когда может завершить карьеру
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме