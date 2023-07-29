Двукратный обладатель Кубка Стэнли: WTA выплатит Украине миллиарды долларов

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на критику WTA по поводу депортации российской теннисистки из Чехии по решению Министерства внутренних дел. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Твиттер:

"Прекратите врать! Они граждане России и Белоруссии и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, гибнет гораздо больше украинцев и россиян.

WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине" – написал он.