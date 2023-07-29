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Двукратный обладатель Кубка Стэнли: WTA выплатит Украине миллиарды долларов

Теннис
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Золотые слова легенды

Двукратный обладатель Кубка Стэнли: WTA выплатит Украине миллиарды долларов

Фото: SenShot

UA-Футбол
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Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на критику WTA по поводу депортации российской теннисистки из Чехии по решению Министерства внутренних дел. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Твиттер:

"Прекратите врать! Они граждане России и Белоруссии и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, гибнет гораздо больше украинцев и россиян.

WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине" – написал он.

Напомним, что ранее Виталий Сачко вышел в полуфинал турнира в Вероне.

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В статье: WTA Доминик Гашек
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