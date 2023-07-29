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Двукратный обладатель Кубка Стэнли: WTA выплатит Украине миллиарды долларов
Золотые слова легенды
Фото: SenShot
Двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на критику WTA по поводу
"Прекратите врать! Они граждане России и Белоруссии и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, гибнет гораздо больше украинцев и россиян.
WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине" – написал он.
Напомним, что ранее Виталий Сачко
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