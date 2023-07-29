Свитолина: Мы должны выиграть войну на всех уровнях

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как нужно действовать украинскому спортивному обществу для того, чтобы помочь выиграть войну против россии.

"Раньше до войны я рассказывала о красоте Украины, об украинской еде, которую я так люблю. А сейчас речь идет об этих ужасных вещах, которые происходят с нашими людьми, с детьми и с нашими уничтожающимися городами. Люди должны понимать, что война продолжается, мы должны напоминать, что нам нужна помощь каждый день, поэтому я стараюсь использовать свой голос в таких целях.

Мы должны выиграть войну на всех уровнях. Это начинается с медиа и заканчивается нашими женщинами и мужчинами, сражающимися на линии фронта. Мы делаем все возможное, чтобы дать им эту силу поддержки, чтобы они имели силу продолжать борьбу и возвращать территории, которые мы, к сожалению, потеряли" - сказала она.

Также Элина прокомментировала ситуацию вокруг своей соотечественницы, фехтовальщицы Ольги Харлан:

"Я считаю это настоящим неуважением со стороны федерации фехтования. Почему россияне провоцируют? Почему они не уважают позицию украинских спортсменов? Это просто ужасно, что происходит в мире спорта, что мы не получаем уважения к нашей позиции - не жать руку соперникам из россии и беларуси" – сказала украинка.