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Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте

Теннис
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Американцу пришлось хорошенько поработать

Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте

Фото: AP News

Новина українською

Американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу на турнире в Атланте. В решающем матче американец обыграл представителя Австралии Александара Вукича.

Атланта. Финал

Тейлор Фритц (США, 9) - Александар Вукич (Австралия, 82) 7:5, 6:7, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Фритц сделал 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Австралиец, в свою очередь, сделал 14 эйсов и допустил три двойные ошибки.

Таким образом, Тейлор Фритц завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере.

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В статье: Тейлор Фритц
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