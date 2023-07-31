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Тейлор Фритц стал победителем турнира в Атланте
Американцу пришлось хорошенько поработать
Фото: AP News
Американский теннисист Тейлор Фритц одержал победу на турнире в Атланте. В решающем матче американец обыграл представителя Австралии Александара Вукича.
Атланта. Финал
Тейлор Фритц (США, 9) - Александар Вукич (Австралия, 82) 7:5, 6:7, 6:4
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. За это время Фритц сделал 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из девяти брейк-пойнтов. Австралиец, в свою очередь, сделал 14 эйсов и допустил три двойные ошибки.
Таким образом, Тейлор Фритц завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере.
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