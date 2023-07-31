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WTA. Свитолина идет 27-й, Байндл потеряла 21 позицию

Теннис
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Обновленный рейтинг WTA

WTA. Свитолина идет 27-й, Байндл потеряла 21 позицию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. В первой десятке произошло лишь одно изменение: Онс Жабер из Туниса и Каролин Гарсия из Франции поменялись местами, занимая теперь пятую и шестую строчки соответственно.

Лидерство сохранила Ига Швёнтек из Польши (9490 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8845), а на третьем — Елена Рыбакина из Казахстана (5465).

Украинская теннисистка Элина Свитолина располагется на 27 месте в рейтинге WTA, Ангелина Калинина и Марта Костюк занимают 28 и 34 строчку соответственно. Ещё одна украинка Леся Цуренко на 46-м месте, а Замыкает топ-100 Катерина Байндл (98), которая потеряла 21 позицию.

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В статье: Элина Свитолина Ига Швёнтек
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