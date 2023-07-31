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Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс

Теннис
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Польская теннисистка одержала около 80 побед в статусе первой ракетки мира

Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс

Фото: Sporting News

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Вчера, 30 июля, польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд в финальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), повторив достижение американки Серены Уильямс.

Серена и Швёнтек одержала 87 побед в 100 матчах в качестве первой ракетки мира. Ига впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA в апреле 2022 года.

В матче с Зигемунд Швёнтек победила со счётом 6:0, 6:1.

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В статье: Ига Швёнтек
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