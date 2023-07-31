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Катерина Байндл обыграла Даяну Ястремскую на старте турнира в Праге

Теннис
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Дуэль двух украинок

Катерина Байндл обыграла Даяну Ястремскую на старте турнира в Праге

Getty Images_

Новина українською

Катерина Байндл одержала победу на старте турнира в Праге. В первом круг соревнований она обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Прага. Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 8) - Даяна Ястремская (Украина, Q) 6:4, 2:6, 6:2

Матч продлился 2 часа и 9 минут. За это время Байндл сделала 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейкпоинтов, в свою очередь Ястремская подала 8 подач навылет, допустила 8 двойных и 5 брейков.

Во втором круге украинка встретится с победительницей матча Хезер Уотсон (Великобритания) - Юле Нимайер (Германия).

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В статье: Катерина Байндл Даяна Ястремская
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