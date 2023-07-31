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Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской

Теннис
(1 голосов)

В дуэле украинок она вышла сильнейшей

Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской на турнире WTA в Праге.

- Три сета и два часа длился этот матч. И это первый круг турнира. Было тяжело, не так ли?

- Да, однозначно. Даяна - очень сложная соперница, сильная теннисистка. Она играет быстро и агрессивно, поэтому надо быть готовой бороться в каждом розыгрыше. Это была тяжелая борьба, но я рада, что смогла сегодня выиграть.

- Что скажете об условиях, это медленный или быстрый корт?

- Я бы сказала, что корт средне-медленный, он не такой уж и быстрый. Это очень удобно, я бы сказала. Мне нравится и корт, и условия.

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В статье: Катерина Байндл Даяна Ястремская
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Источник:
BTU

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