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Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской
В дуэле украинок она вышла сильнейшей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской на турнире WTA в Праге.
- Три сета и два часа длился этот матч. И это первый круг турнира. Было тяжело, не так ли?
- Да, однозначно. Даяна - очень сложная соперница, сильная теннисистка. Она играет быстро и агрессивно, поэтому надо быть готовой бороться в каждом розыгрыше. Это была тяжелая борьба, но я рада, что смогла сегодня выиграть.
- Что скажете об условиях, это медленный или быстрый корт?
- Я бы сказала, что корт средне-медленный, он не такой уж и быстрый. Это очень удобно, я бы сказала. Мне нравится и корт, и условия.
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