Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской на турнире WTA в Праге.

- Три сета и два часа длился этот матч. И это первый круг турнира. Было тяжело, не так ли?

- Да, однозначно. Даяна - очень сложная соперница, сильная теннисистка. Она играет быстро и агрессивно, поэтому надо быть готовой бороться в каждом розыгрыше. Это была тяжелая борьба, но я рада, что смогла сегодня выиграть.

- Что скажете об условиях, это медленный или быстрый корт?

- Я бы сказала, что корт средне-медленный, он не такой уж и быстрый. Это очень удобно, я бы сказала. Мне нравится и корт, и условия.