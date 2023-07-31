  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Ему сразу же оказали помощь

Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне

Новина українською

90-я ракетка мира, 23-летний китайский теннисист У Ибин потерял сознание по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). По предварительной информации, причиной плохого самочувствия игрока стала жаркая погода.

На старте соревнований в Вашингтоне Ибин встречался с 99-й ракеткой мира, представителем Японии Йосуке Ватануки.

Китаец вёл в первом сете со счётом 4:1, после чего ему стало плохо, теннисисты провели на корте 19 минут. Сразу нескольким работникам корта пришлось прийти на помощь спортсмену, он не мог стоять на ногах.

По теме
yellow-arrow
Действующий чемпион Мастерса в Торонто пропустит соревнования
yellow-arrow
Катерина Байндл прокомментировала победу над Даяной Ястремской
yellow-arrow
Катерина Байндл обыграла Даяну Ястремскую на старте турнира в Праге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде