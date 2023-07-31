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Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча на турнире категории АТР-500 в Вашингтоне
Ему сразу же оказали помощь
90-я ракетка мира, 23-летний китайский теннисист У Ибин потерял сознание по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). По предварительной информации, причиной плохого самочувствия игрока стала жаркая погода.
На старте соревнований в Вашингтоне Ибин встречался с 99-й ракеткой мира, представителем Японии Йосуке Ватануки.
Китаец вёл в первом сете со счётом 4:1, после чего ему стало плохо, теннисисты провели на корте 19 минут. Сразу нескольким работникам корта пришлось прийти на помощь спортсмену, он не мог стоять на ногах.
Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2023
Get well soon, Yibing ????#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk
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