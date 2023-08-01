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Марта Костюк отыграла три матчбола в решающем сете и одержала победу над Бьянкой Андрееску

Теннис
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Шикарный матч в исполнении украинской теннисистки

Марта Костюк отыграла три матчбола в решающем сете и одержала победу над Бьянкой Андрееску

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на старте турнира в Вашингтоне. В трехсетовом матче она обыграла представительницу Канады Бьянку Андрееску.

Вашингтон, США. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Бьянка Андрееску (Канада, WC) 2:6, 6:3, 7:6(5)

Матч продлился 2 часа и 44 минуты. Марта сделала 3 эйса, 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейкпоинтов.

Костюк удалось взять реванш за поражение на турнире в Хуахине в этом году. В 10-м и 12-м геймах на своей подаче украинка отыграла три матчбола и добыла победу.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против второй сеяной Каролин Гарсии из Франции. Теннисистки дважды играли друг с другом в 2018 и 2019 году на грунте и оба матча в трех сетах выиграла француженка.

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В статье: Марта Костюк
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