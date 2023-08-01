Циципас узнал имя своего следующего соперника на турнире в Лос-Кабосе

Завершился матч 1-го круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика), в котором встречались Ринки Хидзиката из Австралии и американец Джон Иснер. Представитель США одержал победу и вышел в следующий круг соревнований.

В первом сете Иснер победил со счётом 6:2. Вторая партия завершилась тай-брейком, где Иснер выиграл со счётом 7:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Хидзиката ни разу не подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Иснера 18 подач навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Иснер встретится с рейтинг-фаворитом турнира — Стефаносом Циципасом.