Новак Джокович может сыграть на турнире в Цинциннати

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). Он планирует сыграть вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем.

Также в парном разряде Цинциннати собирается сыграть Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

"Мастерс" в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Джокович не сыграет на турнире в Торонто (Канада), который состоится перед Цинциннати, из-за усталости.