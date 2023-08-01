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Новак Джокович может сыграть на турнире в Цинциннати
Серб может побороться за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). Он планирует сыграть вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем.
Также в парном разряде Цинциннати собирается сыграть Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
"Мастерс" в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Джокович не сыграет на турнире в Торонто (Канада), который состоится перед Цинциннати, из-за усталости.
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