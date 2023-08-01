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Новак Джокович может сыграть на турнире в Цинциннати

Теннис
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Серб может побороться за титул

Новак Джокович может сыграть на турнире в Цинциннати

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США). Он планирует сыграть вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем.

Также в парном разряде Цинциннати собирается сыграть Стефанос Циципас (Греция) вместе с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

"Мастерс" в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа. Джокович не сыграет на турнире в Торонто (Канада), который состоится перед Цинциннати, из-за усталости.

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В статье: Новак Джокович
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