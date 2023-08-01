Винус Уильямс получила уайлд-кард на US Open-2023

Бывшая первая ракетка мира, 43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на Открытый чемпионат США и турнир WTA в Монреале (Канада). Об этом пишет на официальный сайт женской теннисной ассоциации.

Ранее стало известно, что Уильямс получила уайлд-кард от организаторов турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который пройдёт с 14 по 20 августа.

Винус вернулась из Лондона, где выступила на Уимблдоне, который выигрывала пять раз. В матче первого круга получившая уайлд-кард Винус в первом круге проиграла украинке Элине Свитолиной (WC) со счётом 4:6, 3:6.