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Ангелина Калинина покидает турнир на старте соревнований

Теннис
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Украинка выиграла всего три гейма

Ангелина Калинина покидает турнир на старте соревнований

Фото: Ubitennis

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне в одиночном разряде.

В первом круге соревнований она уступила американке Дженнифер Брэди, которая из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне.

Вашингтон. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, 28) – Дженнифер Брэди (США, 1056) – 2:6, 1:6

После этого матча в очных встречах лидирует американка 2:0.

В следующем раунде Брэди сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвень (№24 WTA) – Мэдисон Киз (№16 WTA).

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В статье: Ангелина Калинина
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