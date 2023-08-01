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Люденшайд. Алексей Крутых не смог пробиться во второй круг соревнований

Теннис
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Украинец покидает турнир

Люденшайд. Алексей Крутых не смог пробиться во второй круг соревнований

Фото: ukrgate.com

Новина українською

Алексей Крутых покидает турнир в Германии на старте соревнований. В первом круге он не смог справиться с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым.

Для украинского теннисиста это поражение стало пятым подряд.

Отметим, сегодняшняя встреча в Люденшайде прерывалась несколько раз из-за дождя.

Люденшайд, Германия. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Тимофей Скатов (Казахстан, 4) 3:6, 7:6(5), 5:7

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