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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Сан-Марино

Теннис
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Украинцу пришлось хорошенько поработать

Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Сан-Марино

Фото: ITF

Новина українською

Первая ракетка Украины Виталий Сачко пробился во второй круг турнира ATP-125 в Сан-Марино.

На старте соревнований он обыграл представителя Румынии Николаса Давида Йонела.

Матч длился 2 часа и 18 минут. За это время Сачко совершил 3 эйса, 12 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов.

В 1/8 финала Сачко сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Федерико Гайо (Италия).

ATP-125. Сан-Марино. Первый круг

Виталий Сачко (Украина, 156)– Николас Давид Йонел (Румыния, 203) 2:1 (6:4, 2:6, 6:3)

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В статье: Виталий Сачко
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