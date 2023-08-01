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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире в Сан-Марино
Украинцу пришлось хорошенько поработать
Фото: ITF
Первая ракетка Украины Виталий Сачко пробился во второй круг турнира ATP-125 в Сан-Марино.
На старте соревнований он обыграл представителя Румынии Николаса Давида Йонела.
Матч длился 2 часа и 18 минут. За это время Сачко совершил 3 эйса, 12 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов.
В 1/8 финала Сачко сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Федерико Гайо (Италия).
ATP-125. Сан-Марино. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, 156)– Николас Давид Йонел (Румыния, 203) 2:1 (6:4, 2:6, 6:3)
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