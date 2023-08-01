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Гаэль Монфис: Конец моей карьеры уже близко

Теннис
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Гаэль Монфис: Конец моей карьеры уже близко

Eurosport.fr

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Бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал, когда может завершить карьеру.

"Мне кажется, что Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро. Хотя возможно, что я вернусь сюда уже вместе с ребёнком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня ещё увидите", — сказал теннисист на пресс-конференции на турнире в Вашингтоне.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Монфис пропустил практически весь прошлый сезон и половину турниров в 2023 году. Сейчас он выступает на соревнованиях преимущественно по защищённому рейтингу и уайлд-кард

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В статье: Гаэль Монфис
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