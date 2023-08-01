Гаэль Монфис: Конец моей карьеры уже близко

Бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал, когда может завершить карьеру.

"Мне кажется, что Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро. Хотя возможно, что я вернусь сюда уже вместе с ребёнком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня ещё увидите", — сказал теннисист на пресс-конференции на турнире в Вашингтоне.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Монфис пропустил практически весь прошлый сезон и половину турниров в 2023 году. Сейчас он выступает на соревнованиях преимущественно по защищённому рейтингу и уайлд-кард