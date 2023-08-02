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Катерина Байндл вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Теннис
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Украинка просто деклассировала соперницу, после чего та отказалась от матча

Катерина Байндл вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Катерина Байндл вышла в четвертьфинал турнира в Праге. Соперница украинка отказалась от матча при счёте 5:0 в первом сете

Катерина Байндл продолжает выступление на турнире WTA в Чехии

Прага, Чехия. Второй круг

Катерина Байндл (Украина, 8) - Юле Нимайер (Германия) 5:0 (отказ)

Байндл проведёт второй четвертьфинал в этом году.

Следующей соперницей Катерины будет Жаклин Кристиан (Румыния).

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В статье: Катерина Байндл
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