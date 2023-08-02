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Хольгер Руне сыграет на турнире в Торонто

Теннис
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Датчанин опубликовал фото с самолета

Хольгер Руне сыграет на турнире в Торонто

Фото: Getty Images

Новина українською

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил о своём отъезде в Торонто (Канада) для участия в американской серии соревнований.

"День в пути. Примерно через 12 часов я буду в Торонто. С нетерпением жду новой возможности соревноваться", — подписал спортсмен новую фотографию.

Далее Руне выступит на "Мастерсах" в Торонто и Цинциннати, а также сыграет на Открытом чемпионате США.

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В статье: Хольгер Руне
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