Хольгер Руне сыграет на турнире в Торонто

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил о своём отъезде в Торонто (Канада) для участия в американской серии соревнований.

"День в пути. Примерно через 12 часов я буду в Торонто. С нетерпением жду новой возможности соревноваться", — подписал спортсмен новую фотографию.

Далее Руне выступит на "Мастерсах" в Торонто и Цинциннати, а также сыграет на Открытом чемпионате США.

Travel day ✈️ in about 12 hours I will be in Toronto ???????? looking forward to compete again ???? pic.twitter.com/tz2WZX5p30