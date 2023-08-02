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Хольгер Руне сыграет на турнире в Торонто
Датчанин опубликовал фото с самолета
Фото: Getty Images
Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, в котором сообщил о своём отъезде в Торонто (Канада) для участия в американской серии соревнований.
"День в пути. Примерно через 12 часов я буду в Торонто. С нетерпением жду новой возможности соревноваться", — подписал спортсмен новую фотографию.
Далее Руне выступит на "Мастерсах" в Торонто и Цинциннати, а также сыграет на Открытом чемпионате США.
Travel day ✈️ in about 12 hours I will be in Toronto ???????? looking forward to compete again ???? pic.twitter.com/tz2WZX5p30— Holger Rune (@holgerrune2003) August 2, 2023
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