Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вашингтон. Монфис вслед за Свитолиной вышел в 1/8 финала соревнований
Отличный матч в исполнении француза
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне. Во втором круге он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика
Вашингтон. АТР-500
Гаэль Монфис (Франция, 323) - Александр Бублик (Казахстан, 25) 6:3, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Монфис сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бублика три подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Монфис сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
Популярное сейчас
- Мудрик отыграл полтора тайма против Боруссии. Не забил, но поразил публику финтом – ВИДЕО
- Днепр-1 теперь здесь. Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
- Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
- WTA. Свитолина идет 27-й, Байндл потеряла 21 позицию
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО