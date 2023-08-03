Вашингтон. Монфис вслед за Свитолиной вышел в 1/8 финала соревнований

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне. Во втором круге он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика

Вашингтон. АТР-500

Гаэль Монфис (Франция, 323) - Александр Бублик (Казахстан, 25) 6:3, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Монфис сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бублика три подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Монфис сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.