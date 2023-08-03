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Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Грек не дал сопернику ни малейшего шанса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем США Джоном Иснером (114-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
ATP-250. Мексика
Стефанос Циципас - Джон Иснер 6:2, 6:4
Матч продлился 1 час 18 минут. Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Иснера семь эйсов и три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе Циципас сыграет с представителем Чили Николасом Харри (28-й в рейтинге ATP).
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