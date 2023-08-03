Свитолина: Сейчас я довольна тем, как двигаюсь на корте

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Дарьей Касаткиной на турнире WTA 500 в Вашингтоне:

- Всегда, когда я играю с Дарьей, я стараюсь бороться. Она тяжелая соперница, поэтому я каждый раз стараюсь перебить еще один мяч через сетку, самой диктовать игру. Очень рада, что я выиграла сегодняшний матч, особенно при такой жаркой погоде.

Как мне удалось адаптироваться к условиям, учитывая предыдущий ночной матч? Что ж, во-первых, надо поддерживать водный баланс. Да, пить водичку, не спешить между розыгрышами, дышать, пытаться остыть насколько это возможно. Это однозначно сложные условия, поэтому надо не спешить и концентрироваться на том розыгрыше, который играешь сейчас.

Чем обусловлены мои отличные результаты именно на хардовом покрытии? Если быть откровенной, я просто стараюсь хорошо работать ногами, быстро адаптироваться. Это точно не так уж и легко, когда происходит переход с травы на хард, также учитывая всю специфику, как ты двигаешься на траве... Поэтому понадобилось время, чтобы поработать над передвижением по хардовому корту, я работала над физической составляющей. Сейчас я довольна тем, как двигаюсь на корте - стараюсь работать в каждом розыгрыше.