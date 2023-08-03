Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне

В матче 2-го круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) американская теннисистка Хейли Баптист (204-е место в рейтинге) уступила Кори Гауфф (7).

Вашингтон. WTA-500

Кори Гауфф - Хейли Баптист 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. По ходу игры Хейли Баптист выполнила два эйса, не реализовала ни одного брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (15).