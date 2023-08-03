  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Кори переиграла 204-ю ракетку мира

Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне

фото - rolandgarros.com

Новина українською

В матче 2-го круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) американская теннисистка Хейли Баптист (204-е место в рейтинге) уступила Кори Гауфф (7).

Вашингтон. WTA-500

Кори Гауфф - Хейли Баптист 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. По ходу игры Хейли Баптист выполнила два эйса, не реализовала ни одного брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (15).

По теме
yellow-arrow
Вашингтон. Марта Костюк впервые обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал
yellow-arrow
Феликс Оже-Альяссим: Травма позволила мне стать более профессиональным в своём деле
yellow-arrow
Маррей: Меня действительно поражает, как быстро Элина Свитолина вернулась после рождения дочки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кори Гауфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде