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Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне
Кори переиграла 204-ю ракетку мира
фото - rolandgarros.com
В матче 2-го круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) американская теннисистка Хейли Баптист (204-е место в рейтинге) уступила Кори Гауфф (7).
Вашингтон. WTA-500
Кори Гауфф - Хейли Баптист 6:1, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. По ходу игры Хейли Баптист выполнила два эйса, не реализовала ни одного брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. На счету Кори Гауфф в этом матче четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (15).
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