Феликс Оже-Альяссим: Травма позволила мне стать более профессиональным в своём деле

Бывшая шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о влиянии травмы левого колена на его отношение к спорту.

"Нет спортсменов, у которых не было бы травм, особенно у теннисистов, которые много играют. У нас физически затратный вид спорта, поэтому в какой-то момент карьеры обязательно появляются травмы.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мне повезло, что за последние три-четыре года у меня не было серьёзных травм. И даже сейчас, в этом году, травма была не такой серьёзной, просто боль не уходила довольно долго, несколько месяцев. И я всегда стараюсь извлекать положительный опыт. Это позволило мне сосредоточиться на принятии правильных решений, ещё внимательнее относиться к работе и стать более профессиональным в своём деле.

Я бы с удовольствием продолжал играть и постоянно побеждать. Но я считаю, что это было подходящее время для того, чтобы сделать шаг назад, перестроиться и вернуться. Важно сохранять спокойствие и самообладание. Проявлять инициативу, когда что-то не получается, но не паниковать. И я думаю, что именно это было моим ключом к стабильности", — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.