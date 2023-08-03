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Вашингтон. Марта Костюк впервые обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал

Теннис
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Украинка одержала уверенную победу

Вашингтон. Марта Костюк впервые обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над второй сеяной на турнире Каролин Гарсией из Франции.

Вашингтон, США. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Каролин Гарсия (Франция, 2) 6:2, 6:3

Это был третий матч теннисисток, в минувших двух матчах победа была за француженкой.

Матч продлился 1 час и 4 минуты. За это время украинка сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-поинт соперницы.

Победа над шестой ракеткой мира стала для украинской теннисистки самой рейтинговой в карьере.

В четвертьфинале Марта Костюк сыграет против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (-).

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В статье: Марта Костюк
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