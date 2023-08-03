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Вашингтон. Марта Костюк впервые обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал
Украинка одержала уверенную победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над второй сеяной на турнире Каролин Гарсией из Франции.
Вашингтон, США. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Каролин Гарсия (Франция, 2) 6:2, 6:3
Это был третий матч теннисисток, в минувших двух матчах победа была за француженкой.
Матч продлился 1 час и 4 минуты. За это время украинка сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-поинт соперницы.
Победа над шестой ракеткой мира стала для украинской теннисистки самой рейтинговой в карьере.
В четвертьфинале Марта Костюк сыграет против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (-).
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