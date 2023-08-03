Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок одержали победу во втором матче на турнире WTA в Вашингтоне. В 1/8 финала они обыграли Макото Ниномию из Японии и Сабрину Сантрамарию из США.

Вашингтон, США. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Макото Ниномия/Сабрина Сантамария (Япония/США, Alt) 7:6(2), 6:3

Первый сет пощекотал нервы болельщикам, так как ведя со счётом 5:3 украинки отдали преимущество соперницам и перевели матч на тай-брейк, где все же сумели дожать оппоненток. Во второй партии японско-американский дуэт не смог навязать борьбу сестрам Киченок и те спокойно довели матч до победыю

В полуфинале Людмила и Надежда встретятся с дуэтом Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/-).