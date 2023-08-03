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Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне
Отличный матч в исполнении украинок
Фото: Flickr
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок одержали победу во втором матче на турнире WTA в Вашингтоне. В 1/8 финала они обыграли Макото Ниномию из Японии и Сабрину Сантрамарию из США.
Вашингтон, США. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Макото Ниномия/Сабрина Сантамария (Япония/США, Alt) 7:6(2), 6:3
Первый сет пощекотал нервы болельщикам, так как ведя со счётом 5:3 украинки отдали преимущество соперницам и перевели матч на тай-брейк, где все же сумели дожать оппоненток. Во второй партии японско-американский дуэт не смог навязать борьбу сестрам Киченок и те спокойно довели матч до победыю
В полуфинале Людмила и Надежда встретятся с дуэтом Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/-).
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