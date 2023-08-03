  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Теннис
(1 голосов)

Отличный матч в исполнении украинок

Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне

Фото: Flickr

Новина українською

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок одержали победу во втором матче на турнире WTA в Вашингтоне. В 1/8 финала они обыграли Макото Ниномию из Японии и Сабрину Сантрамарию из США.

Вашингтон, США. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Макото Ниномия/Сабрина Сантамария (Япония/США, Alt) 7:6(2), 6:3

Первый сет пощекотал нервы болельщикам, так как ведя со счётом 5:3 украинки отдали преимущество соперницам и перевели матч на тай-брейк, где все же сумели дожать оппоненток. Во второй партии японско-американский дуэт не смог навязать борьбу сестрам Киченок и те спокойно довели матч до победыю

В полуфинале Людмила и Надежда встретятся с дуэтом Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/-).

По теме
yellow-arrow
Вашингтон. Марта Костюк впервые обыграла Каролин Гарсию и вышла в четвертьфинал
yellow-arrow
Феликс Оже-Альяссим: Травма позволила мне стать более профессиональным в своём деле
yellow-arrow
Белинда Бенчич сыграет с Кори Гауфф в 1/4 финал турнира в Вашингтоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде