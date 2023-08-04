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Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
Греческий теннисист добыл волевую победу
Фото: Tennishead
Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в упорной борьбе в трёх сетах четвертьфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) обыграл 28-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри.
ATP-250. Лос-Кабос
Стефанос Циципас - Николас Харри 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2
Спортсмены провели на корте почти 3 часа. За это время Стефанос Циципас выполнил 11 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету Николаса Харри — девять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и одна двойная ошибка.
В полуфинале первый сеяный Циципас встретится с победителем матча 15-й ракетки мира из Хорватии Борны Чорича и 113-й ракетки мира из Беларуси Ильи Ивашко.
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