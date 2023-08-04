Сандра Заневская стала новым тренером Марты Костюк

Названо имя главного тренера украинской теннисистки Марты Костюк (№34 WTA).

Украинка начала сотрудничать с 31-летней польской экстенсисткой Сандрой Заневской.

За свою игровую карьеру Заневская выиграла 15 турниров ITF (8 в одиночном разряде), поднималась на 142 место в рейтинге WTA.

Что касается Марты Костюк, то она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.