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Сандра Заневская стала новым тренером Марты Костюк
31-летняя полька будет тренировать украинскую теннисистку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Названо имя главного тренера украинской теннисистки Марты Костюк (№34 WTA).
Украинка начала сотрудничать с 31-летней польской экстенсисткой Сандрой Заневской.
За свою игровую карьеру Заневская выиграла 15 турниров ITF (8 в одиночном разряде), поднималась на 142 место в рейтинге WTA.
Что касается Марты Костюк, то она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.
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