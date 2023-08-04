  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сандра Заневская стала новым тренером Марты Костюк
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сандра Заневская стала новым тренером Марты Костюк

Теннис
(1 голосов)

31-летняя полька будет тренировать украинскую теннисистку

Сандра Заневская стала новым тренером Марты Костюк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Названо имя главного тренера украинской теннисистки Марты Костюк (№34 WTA).

Украинка начала сотрудничать с 31-летней польской экстенсисткой Сандрой Заневской.

За свою игровую карьеру Заневская выиграла 15 турниров ITF (8 в одиночном разряде), поднималась на 142 место в рейтинге WTA.

Что касается Марты Костюк, то она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк: Я стала более терпеливой
yellow-arrow
Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
yellow-arrow
Сестры Киченок пробились в полуфинал парного турнира в Вашингтоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде