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Марта Костюк: Я стала более терпеливой

Теннис
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Украинка прокомментировала победу на турнире в Вашингтоне

Марта Костюк: Я стала более терпеливой

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) прокомментировала победу над Каролин Гарсией (№6 WTA) во втором круге турнира в Вашингтоне.

- Прошу прощения у болельщиков. Похоже, многие из вас хотели, чтобы победила Каролин, и простите.

Спасибо всем за поддержку, спасибо украинцам, которые сегодня меня поддерживали, я видела много флагов. Очень неожиданно, что сегодня не было большой жары, погода меня очень порадовала.

– Ты проиграла несколько матчей Каролин Гарсии в трех сетах. За счет чего спустя несколько лет после этих поражений удалось победить?

– Несомненно, я стала более терпеливой. Потому что в юниорах мне все давалось очень легко: было много побед, каждую неделю или титул или полуфинал. А когда я перешла в профессиональный тур, соперницы стали другими. Они борются до конца, ничего просто так не отдают, даже если это их самый плохой день в жизни. Я научилась, что нужно бороться и уметь терпеть.

– Твоя младшая сестра здесь. Она твой тренер на этой неделе, она получит премию?

– Она уже получила несколько бонусов. Она в первый раз в жизни сделала маникюр. Мама об этом не знает, поэтому это тоже как секрет.

- В следующем раунде ты будешь соревноваться с действующей чемпионкой Самсоновой. Что можешь сказать по поводу предстоящей встречи?

– Я играла против нее несколько раз, все матчи были близкими. Похоже, что здешние условия ей нравятся, поэтому легко точно не будет. Хотя пока у меня здесь легко не было. Это будет еще один матч, увидимся завтра, – сказала Костюк.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
Tribuna

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