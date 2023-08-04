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Прага. Байндл покидает турнир в четвертьфинале соревнований
Украинка не сумела вырвать победу в решающем сете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Катерина Байндл покидает турнир WTA в Чехии. В четвертьфинале она уступила румынской теннисистке Жаклин Кристиан.
Прага. Четвертьфинал
Катерина Байндл (Украина, 8) - Жаклин Кристиан (Румыния, 122) 4:6, 6:1, 2:6
Украинская теннисистка во второй раз уступила Кристиан: в 2017 году Байндл потерпела поражение от румынки в первом круге грунтового турнира WTA в Бухаресте.
Следующей соперницей Жаклин станет Нао Хибино из Японии.
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