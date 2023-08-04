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Роджер Федерер: Приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть
Швейцарец рад, что его до сих пор ценят
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры.
"Я стал чаще ездить в путешествия, которые приносят удовольствие семье. Я брал детей в Лесото, когда ездил в Африку по делам своего благотворительного фонда. Мы побывали на Met Gala, с родителями ездили на "Восточном экспрессе" – когда я играл, такой возможности не было, потому что поездка надолго отрывала от игры. Я выкладываю самые разные фотографии, и мне приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть", — приводит слова Федерера New York Times.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
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