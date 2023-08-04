Сестры Киченок покидают парный турнир в Вашингтоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире WTA в США. В парном полуфинальном матче они уступили Лауре Зигемунд и Вере Звонарёвой.

Вашингтон, США. Полуфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/-) 1:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 7 минут. За это время украинки сделали 7 двойных ошибок и реализовали 1 брейкпоинт.

Людмила и Надежда не сумели продлись свою победную серию в совместных матчах.

Напомним, в октябре прошлого года украинки стали чемпионками на турнире WTA 250 в Таллинне.