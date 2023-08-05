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Три украинки будут бороться за титул тысячника в Монреале

Теннис
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Три украинки будут бороться за титул тысячника в Монреале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже в понедельник, 7 августа в канадском Монреале стартует турнир серии WTA 1000. Украинское представительство на соревнованиях будет достаточно мощным, ведь наше государство в основной сетке уже точно представят три спортсменки.

Элина Свитолина (WTA №26) в первом раунде соревнований сыграет против победительницы одного из квалификационных матчей. Кто это будет – станет ясно 5 и 6 августа. Следует отметить, что во втором круге соревнований победительница этого поединка сыграет матч против восьмой сеяной, гречанки Марии Саккари.

Марта Костюк (WTA №32) стартует на соревнованиях поединком против неуступчивой китаянки Чжэн Циньвэнь (WTA №24). До этого спортсменки еще не встречались.

Ангелина Калинина (WTA №28) сыграет первый матч против титулованной американки Слоан Стивенс (WTA №40). Счет очных противостояний 1-1. Последний матч выиграла украинка в 2022 году на турнире в Мадриде (Испания).

Леся Цуренко (WTA №46) будет бороться за право сыграть в основной сетке через квалификацию. Украинка стартует поединком против канадки Бьянки Фернандес.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина
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