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Пегула: Я очень уважаю Элину, она всегда нацелена на борьбу

Теннис
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Уважение на корте и вне его

Пегула: Я очень уважаю Элину, она всегда нацелена на борьбу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, после победы над Элиной Свитолиной (WTA №26) в четвертьфинале турнира в Вашингтоне поделилась впечатлениями от своей соперницы.

"Я думаю, что мы играем в похожем стиле – очень надежно по обе стороны, поэтому я знала, что это будет сложный матч.

Я очень уважаю Элину. У нее только родился ребенок, и она переживает все происходящее в ее стране. Я сказала ей, что она вернулась как новым человеком. Она всегда нацелена на борьбу, и я очень ее уважаю за это.

Несколько лет назад, когда я только пробивалась вверх, я ее обыграла и это была одна из первых моих больших побед, придавшая мне много уверенности. Я всегда с большим уважением относилась к тому, как она соревнуется и как себя ведет на корте" – сказала она.

Напомним, что ранее Марта Костюк завершила выступления в Вашингтоне.

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В статье: Элина Свитолина Джессика Пегула
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Источник:
BTU

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