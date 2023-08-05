Пегула: Я очень уважаю Элину, она всегда нацелена на борьбу

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, после победы над Элиной Свитолиной (WTA №26) в четвертьфинале турнира в Вашингтоне поделилась впечатлениями от своей соперницы.

"Я думаю, что мы играем в похожем стиле – очень надежно по обе стороны, поэтому я знала, что это будет сложный матч.

Я очень уважаю Элину. У нее только родился ребенок, и она переживает все происходящее в ее стране. Я сказала ей, что она вернулась как новым человеком. Она всегда нацелена на борьбу, и я очень ее уважаю за это.

Несколько лет назад, когда я только пробивалась вверх, я ее обыграла и это была одна из первых моих больших побед, придавшая мне много уверенности. Я всегда с большим уважением относилась к тому, как она соревнуется и как себя ведет на корте" – сказала она.