  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина – Пегула, Костюк – Самсонова: Видео-обзор матчей 1/4 финала Вашингтона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина – Пегула, Костюк – Самсонова: Видео-обзор матчей 1/4 финала Вашингтона

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению, но надо бороться дальше

Свитолина – Пегула, Костюк – Самсонова: Видео-обзор матчей 1/4 финала Вашингтона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

4 августа две представительницы украинского тенниса провели поединки 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

Элина Свитолина (WTA №26) проиграла поединок против четвертой ракетки мира, американки Джессики Пегулы. Вашему вниманию видео-обзор матча:

Марта Костюк (WTA №34) уступила представительнице страны-агрессора людмиле самсоновой (WTA №18). Вашему вниманию видео-обзор поединка:

Напомним, что ранее Пегула прокомментировала победу над Свитолиной.

По теме
yellow-arrow
Пегула: Я очень уважаю Элину, она всегда нацелена на борьбу
yellow-arrow
Три украинки будут бороться за титул тысячника в Монреале
yellow-arrow
Костюк покидает Вашингтон на стадии 1/4 финала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде