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Свитолина – Пегула, Костюк – Самсонова: Видео-обзор матчей 1/4 финала Вашингтона
К сожалению, но надо бороться дальше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
4 августа две представительницы украинского тенниса провели поединки 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).
Элина Свитолина (WTA №26) проиграла
Марта Костюк (WTA №34)
Напомним, что ранее Пегула
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