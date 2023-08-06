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Саккари и Гауфф – в финале Вашингтонского турнира серии WTA 500
Будут бороться за титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Греческая теннисистка Мария Саккари (WTA №9) вышла в финал турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США). В матче 1/2 соревнований она одолела местную спортсменку, четвертую ракетку мира Джессику Пегулу.
Счет матча 2-1 (6-3; 4-6; 6-2) в пользу гречанки, в активе которой 4 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 9 использованных брейков, 4 из 6 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки .
В решающем матче за главный титул соревнований Мария сыграет против американки Кори Гауфф (WTA №7), которая в своем полуфинале одолела представительницу страны-агрессора Людмилу Самсонову (WTA №18).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу молодой местной звезды, в активе которой 8 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 10 использованных брейков, 5 из 5 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.
Решающий матч турнира состоится сегодня, 6 августа, в 21:30 по Киеву.
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