Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Монреале

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №46) вышла в финал квалификации турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/2 квалификации она одолела местную спортсменку, обладательницу wild card Бьянку Фернандес.

Счет матча 2-0 (6-1; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В решающем матче за выход в основную сетку соревнований Леся сыграет против американки Элизабет Мандлик (WTA №121).