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Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Монреале
Будет бороться за основную сетку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №46) вышла в финал квалификации турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/2 квалификации она одолела местную спортсменку, обладательницу wild card Бьянку Фернандес.
Счет матча 2-0 (6-1; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
В решающем матче за выход в основную сетку соревнований Леся сыграет против американки Элизабет Мандлик (WTA №121).
Напомним, ранее
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