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Циципас выиграл свой первый титул на харде
На опыте
Фото: Roland-Garros
Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас победил в финале турнира серии АТР 250 в Лос-Кабосе (Мексика). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел австралийца Алекса де Минаура (АТР №19).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу грека, в активе которого 2 подачи на вылет, 16 виннеров, 4 из 9 использованных брейки, 0 из 2 отыгранных брейков, 6 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Для Стефаноса этот титул стал первым на покрытии хард. Всего за профессиональную карьеру Циципас записал в свой актив 10 побед на турнирах серии АТР. В очных противостояниях счет между теннисистами поднялся до неприличного – 12-0 в пользу грека.
В понедельник, 7 августа, Циципас поднимется на 4 место мирового рейтинга.
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