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Кори Гауфф выиграла крупнейший титул в карьере на турнире в Вашингтоне
Американская теннисистка одержала уверенную победу
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф стала чемпионкой хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Это крупнейший титул в карьере 19-летней спортсменки. В финале она в двух сетах обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари.
WTA-500. Вашингтон
Кори Гауфф - Мария Саккари 6:2, 6:3
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Кори Гауфф по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Марии Саккари — одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из четырёх и пять двойных ошибок.
Для Кори Гауфф это четвёртый титул в карьере и второй в сезоне. Отметим, что благодаря выступлению в финале Вашингтона Мария Саккари поднимется на восьмую строчку рейтинга WTA, сместив чешку Петру Квитову.
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