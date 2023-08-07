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Каспер Рууд 100 недель подряд находится в топ-10 рейтинга АТР
Теннисист не покидает десятку мирового рейтинга
Фото: Tennis Majors
Норвежский теннисист Каспер Рууд начал 100-ю неделю подряд в первой десятке мирового рейтинга ассоциации профессиональных теннисистов.
Рууд поднялся в топ-10 в сентябре 2021 года. С тех пор Каспер не опускался ниже 10-го места.
В обновлённом рейтинге ATP Рууд расположился на пятой строчке.
На первом месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас, на втором — серб Новак Джокович.
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