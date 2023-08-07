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Каспер Рууд 100 недель подряд находится в топ-10 рейтинга АТР

Теннис
(1 голосов)

Теннисист не покидает десятку мирового рейтинга

Каспер Рууд 100 недель подряд находится в топ-10 рейтинга АТР

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Норвежский теннисист Каспер Рууд начал 100-ю неделю подряд в первой десятке мирового рейтинга ассоциации профессиональных теннисистов.

Рууд поднялся в топ-10 в сентябре 2021 года. С тех пор Каспер не опускался ниже 10-го места.

В обновлённом рейтинге ATP Рууд расположился на пятой строчке.

На первом месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас, на втором — серб Новак Джокович.

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В статье: Каспер Рууд
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