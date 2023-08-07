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Козелки. Катарина Завацкая одержала победу на старте соревнований
Уверенная победа
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В первом круге соревнований украинка оказалась сильнее Мону Бартель из Германии.
Козелки. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина, 195) – Мона Бартель (Германия, 226) – 6:2, 7:5
Матч продлился 1 час и 26 минут. Ястремская сумела использовать всего 6 брейкпоинтов.
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Завацкая сыграет с победительницей пары Вероника Эвальд - Ева Лис.
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