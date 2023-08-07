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Ига Швёнтек рассказала об особенностях своих тренировок

Теннис
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Польская теннисистка тренируется с лентой на губах

Ига Швёнтек рассказала об особенностях своих тренировок

Фото: tennisnet

Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о причине своих тренировок с лентой на губах.

"Я тоже не понимаю. Нет, но мне труднее дышать, когда дышишь только носом, и моему сердцу легче учащаться, понимаете? И я думаю, что это как-то связано с выносливостью, но я не буду объяснять вам должным образом, потому что я не эксперт.

Иногда я тоже не понимаю того, что мне говорят. Я так делаю уже давно. Так что да, это стало довольно легко, но вы наверняка видите разницу в том, как всё, что вы делаете на корте, становится всё труднее и труднее с этой лентой на вашем рту. Так что, я думаю, это способ поработать над моей выносливостью, не заставляя меня бегать так быстро и делать экстремальные вещи", – приводит слова Швёнтек Tennis Infinity.

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