Ига Швёнтек: Иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек пошутила о привилегии назвать стадион в её честь и предложила, чтобы и на других турнирах применялась аналогичная практика.

"Ну, иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия. Давайте притворимся, что это настоящая история. Нет, но это просто приятное совпадение, так что да, это весело. Я чувствую себя более счастливой, когда вижу, что это "Стадион Иги", так что это хорошо. Они должны делать это чаще", — приводит слова Швёнтек Sportskeeda.

Польская теннисистка делит своё имя с главной площадкой турнира в Монреале, известной как Stade IGA (Стадион IGA).