Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек: Иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия
Теннисистка в восторге
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек пошутила о привилегии назвать стадион в её честь и предложила, чтобы и на других турнирах применялась аналогичная практика.
"Ну, иметь стадион, названный в мою честь, огромная привилегия. Давайте притворимся, что это настоящая история. Нет, но это просто приятное совпадение, так что да, это весело. Я чувствую себя более счастливой, когда вижу, что это "Стадион Иги", так что это хорошо. Они должны делать это чаще", — приводит слова Швёнтек Sportskeeda.
Польская теннисистка делит своё имя с главной площадкой турнира в Монреале, известной как Stade IGA (Стадион IGA).
Популярное сейчас
- Инстинкты Холанда здесь не работают, или как Арсеналу повезло обыграть Манчестер Сити
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- УЕФА сократил число потенциальных соперников Динамо и Днепра-1 в 4-м раунде ЛК
- Три украинки будут бороться за титул тысячника в Монреале
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО