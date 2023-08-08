Свитолина, Костюк и Цуренко улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA

Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки WTA в 2023 году. Американская теннисистка Корри Гауфф поднялась с девятой позиции на седьмую благодаря победе на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

Украинка Элина Свитолина вышла на 26 строчку, Ангелина Калинина осталась на 28-м месте в рейтинге WTA. Марта Костюк(32) и Леся Цуренко (44) поднялись на 2 строчки.

Чемпионская гонка WTA. 25-я неделя

1. Ига Швёнтек (Польша) – 5965.

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 6455 очков.

3. Джессика Пегула (США) – 3160.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4891.

5. Маркета Вондроушова (Чехия) – 2936.

6. Онс Жабер (Тунис) – 2781.

7 (9). Кори Гауфф (США) – 2585.

8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 2355.

9 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 2180.

10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 2140…

26 (27). Элина Свитолина (Украина) – 1612

28. Ангелина Калинина (Украина) - 1567

32. Марта Костюк ( Украина) - 1345

44. Леся Цуренко ( Украина ) - 1122