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Свитолина, Костюк и Цуренко улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Отличный результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Опубликован обновлённый рейтинг Чемпионской гонки WTA в 2023 году. Американская теннисистка Корри Гауфф поднялась с девятой позиции на седьмую благодаря победе на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).
Украинка Элина Свитолина вышла на 26 строчку, Ангелина Калинина осталась на 28-м месте в рейтинге WTA. Марта Костюк(32) и Леся Цуренко (44) поднялись на 2 строчки.
Чемпионская гонка WTA. 25-я неделя
1. Ига Швёнтек (Польша) – 5965.
2. Арина Соболенко (Беларусь) – 6455 очков.
3. Джессика Пегула (США) – 3160.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4891.
5. Маркета Вондроушова (Чехия) – 2936.
6. Онс Жабер (Тунис) – 2781.
7 (9). Кори Гауфф (США) – 2585.
8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 2355.
9 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 2180.
10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 2140…
26 (27). Элина Свитолина (Украина) – 1612
28. Ангелина Калинина (Украина) - 1567
32. Марта Костюк ( Украина) - 1345
44. Леся Цуренко ( Украина ) - 1122
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