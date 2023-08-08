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Фрэнсис Тиафо сенсационно уступил 545-й ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

Неожиданное поражение

Фрэнсис Тиафо сенсационно уступил 545-й ракетке мира

Фото: BTU

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Десятая ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел поражение на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче первого круга Тиафо уступил 545-й ракетке мира канадцу Милошу Раоничу.

Торонто. Первый круг

Фрэнсис Тиафо - Пабло Карреньо-Буста 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Тиафо восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника 35 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником канадца на турнире в Торонто станет 115-я ракетка мира 30-летний представитель Японии Таро Дэниел.

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В статье: Франсес Тиафо
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