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Фрэнсис Тиафо сенсационно уступил 545-й ракетке мира
Неожиданное поражение
Фото: BTU
Десятая ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел поражение на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.
В матче первого круга Тиафо уступил 545-й ракетке мира канадцу Милошу Раоничу.
Торонто. Первый круг
Фрэнсис Тиафо - Пабло Карреньо-Буста 7:6 (14:12), 6:7 (4:7), 3:6
Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Тиафо восемь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету его соперника 35 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующим соперником канадца на турнире в Торонто станет 115-я ракетка мира 30-летний представитель Японии Таро Дэниел.
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