Ига Швёнтек: Элина Свитолина действует там, где многие игроки просто говорят

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась мыслями об украинке Элине Свитолиной, занимающей 26-ю позицию в рейтинге WTA.

"Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что на Украине всё ещё продолжается. У многих из нас, и в СМИ тоже, немного короткая память. Элина действует там, где многие игроки просто говорят. Так что это отлично", — приводит слова Швёнтек The Tennis Letter.

Недавний турнир в Варшаве стал первой победой Свёнтек на соревнованиях категории WTA-250.