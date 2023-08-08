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Ига Швёнтек: Элина Свитолина действует там, где многие игроки просто говорят
Польская теннисистка высказалась об украинке
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась мыслями об украинке Элине Свитолиной, занимающей 26-ю позицию в рейтинге WTA.
"Я счастлива, что есть такой хороший человек, который демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что на Украине всё ещё продолжается. У многих из нас, и в СМИ тоже, немного короткая память. Элина действует там, где многие игроки просто говорят. Так что это отлично", — приводит слова Швёнтек The Tennis Letter.
Недавний турнир в Варшаве стал первой победой Свёнтек на соревнованиях категории WTA-250.
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