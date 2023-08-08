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ФОТО. Новак Джокович провел совместную тренировку с женой
Супруга готовит теннисиста к соревнованиям
Фото: Tennis World
23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович провёл совместную тренировку с супругой Еленой на корте курорта в Черногории.
Стоит отметить, что Елена играла в теннис на школьном уровне. Собственно, это и свело её с будущим мужем.
Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада) из-за усталости.
Doubles partners? ????️ Mrs. and @DjokerNole pic.twitter.com/oONvGNR7sS— TRAVEL&Sp????rts (@travel__Sports) August 6, 2023
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