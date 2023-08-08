ФОТО. Новак Джокович провел совместную тренировку с женой

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович провёл совместную тренировку с супругой Еленой на корте курорта в Черногории.

Стоит отметить, что Елена играла в теннис на школьном уровне. Собственно, это и свело её с будущим мужем.

Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада) из-за усталости.