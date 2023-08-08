  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина покидает турнир в Монреале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина покидает турнир в Монреале

Теннис
(1 голосов)

Украинка уступила в двухсеовом матче

Ангелина Калинина покидает турнир в Монреале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в Монреале. В первом круге она уступила американке Слоан Стивенс.

Монреаль, Канада. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Слоан Стивенс (США) 4:6, 6:7(2)

Матч продлился 1 час и 55 минут. Во втором сете Калинина уступала со счётом 2:5, после чего сумела выиграть четыре гейма подряд, но в итоге проиграла сет.

Для теннисисток это была третья очная встреча.

Напомним, на прошлой неделе Ангелина проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

По теме
yellow-arrow
ФОТО. Новак Джокович провел совместную тренировку с женой
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Элина Свитолина действует там, где многие игроки просто говорят
yellow-arrow
Фрэнсис Тиафо сенсационно уступил 545-й ракетке мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде