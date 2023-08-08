Ангелина Калинина покидает турнир в Монреале

Ангелина Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в Монреале. В первом круге она уступила американке Слоан Стивенс.

Монреаль, Канада. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Слоан Стивенс (США) 4:6, 6:7(2)

Матч продлился 1 час и 55 минут. Во втором сете Калинина уступала со счётом 2:5, после чего сумела выиграть четыре гейма подряд, но в итоге проиграла сет.

Для теннисисток это была третья очная встреча.

Напомним, на прошлой неделе Ангелина проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.