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Ангелина Калинина покидает турнир в Монреале
Украинка уступила в двухсеовом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина уступила на старте турнира WTA 1000 в Монреале. В первом круге она уступила американке Слоан Стивенс.
Монреаль, Канада. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Слоан Стивенс (США) 4:6, 6:7(2)
Матч продлился 1 час и 55 минут. Во втором сете Калинина уступала со счётом 2:5, после чего сумела выиграть четыре гейма подряд, но в итоге проиграла сет.
Для теннисисток это была третья очная встреча.
Напомним, на прошлой неделе Ангелина проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.
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