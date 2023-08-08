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Элина Свитолина проиграла на старте турнира в Монреале
Украинская теннисистка проиграла 2 сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Канаде. В матче первого круга она уступила американке Даниэль Коллинс.
Монреаль. Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 26) - Даниэль Коллинс (США, 48) 2:6, 2:6
Матч продлился 1 час и 12 минут. Это не первая встеча теннисисток, в 2020 году украинка проиграла Коллинс на турнире WTA в Брисбене.
На следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
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