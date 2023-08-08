Элина Свитолина проиграла на старте турнира в Монреале

Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Канаде. В матче первого круга она уступила американке Даниэль Коллинс.

Монреаль. Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 26) - Даниэль Коллинс (США, 48) 2:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 12 минут. Это не первая встеча теннисисток, в 2020 году украинка проиграла Коллинс на турнире WTA в Брисбене.

На следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Цинциннати.