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Элина Свитолина проиграла на старте турнира в Монреале

Теннис
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Украинская теннисистка проиграла 2 сета

Элина Свитолина проиграла на старте турнира в Монреале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Канаде. В матче первого круга она уступила американке Даниэль Коллинс.

Монреаль. Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 26) - Даниэль Коллинс (США, 48) 2:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 12 минут. Это не первая встеча теннисисток, в 2020 году украинка проиграла Коллинс на турнире WTA в Брисбене.

На следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

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В статье: Элина Свитолина
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