  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале

Теннис
(1 голосов)

Марта проиграла в первом раунде китаянке

Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале

фото - Getty Images

Новина українською

На турнире WTA 1000 в Монреале больше не осталось украинских теннисисток.

После Ангелины Калининой и Элины Свитолиной из первого раунда также вылетела Марта Костюк, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь в трех сетах.

Марта Костюк, Украина – Чжэн Циньвэнь, Китай 2:6, 6:1, 3:6

Леся Цуренко снялась с турнира в Монреале из-за травмы.

По теме
yellow-arrow
Энди Маррей с победы стартовал на Мастерсе в Торонто
yellow-arrow
Названы рекордные призовые US Open-2023
yellow-arrow
Джон Иснер и Стэн Вавринка получили уайлд-кард на Мастерс в Цинциннати
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде