Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале

На турнире WTA 1000 в Монреале больше не осталось украинских теннисисток.

После Ангелины Калининой и Элины Свитолиной из первого раунда также вылетела Марта Костюк, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь в трех сетах.

Марта Костюк, Украина – Чжэн Циньвэнь, Китай 2:6, 6:1, 3:6

Леся Цуренко снялась с турнира в Монреале из-за травмы.