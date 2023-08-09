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Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале
Марта проиграла в первом раунде китаянке
фото - Getty Images
На турнире WTA 1000 в Монреале больше не осталось украинских теннисисток.
После Ангелины Калининой и Элины Свитолиной из первого раунда также вылетела Марта Костюк, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь в трех сетах.
Марта Костюк, Украина – Чжэн Циньвэнь, Китай 2:6, 6:1, 3:6
Леся Цуренко снялась с турнира в Монреале из-за травмы.
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